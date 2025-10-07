Ho donato soldi per una bambina malata ma quella raccolta era una truffa C’è sempre un infame pronto ad approfittarsene | Emis Killa si infuria sui social

Emis Killa è stato truffato e ha denunciato tutto sui social. Il mondo della raccolta fondi è un ginepraio. Spesso non si hanno certezze su chi apre le donazioni e soprattutto sulla trasparenza di queste operazioni. È sempre bene informarsi prima e verificare tutti i dettagli. Però accade anche alle persone famose di finire nella “rete” sbagliata. Ed è quello che, purtroppo, è accaduto al rapper che ha denunciato tutto sui social. Tutto nasce da un post commovente e da alcune foto che mostrano una bimba malata. “Non c’è limite al peggio – ha scritto il rapper -. L’altro ieri notte qualcuno mi ha inviato il video di una povera bambina visibilmente molto malta, con annesso profilo per avviare raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

