Ho donato soldi per una bambina malata ma quella raccolta era una truffa C’è sempre un infame pronto ad approfittarsene | Emis Killa si infuria sui social

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emis Killa è stato truffato e ha denunciato tutto sui social. Il mondo della raccolta fondi è un ginepraio. Spesso non si hanno certezze su chi apre le donazioni e soprattutto sulla trasparenza di queste operazioni. È sempre bene informarsi prima e verificare tutti i dettagli. Però accade anche alle persone famose di finire nella “rete” sbagliata. Ed è quello che, purtroppo, è accaduto al rapper che ha denunciato tutto sui social. Tutto nasce da un post commovente e da alcune foto che mostrano una bimba malata. “Non c’è limite al peggio – ha scritto il rapper -. L’altro ieri notte qualcuno mi ha inviato il video di una povera bambina visibilmente molto malta, con annesso profilo per avviare raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho donato soldi per una bambina malata ma quella raccolta era una truffa c8217232 sempre un infame pronto ad approfittarsene emis killa si infuria sui social

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho donato soldi per una bambina malata, ma quella raccolta era una truffa. C’è sempre un infame pronto ad approfittarsene”: Emis Killa si infuria sui social

In questa notizia si parla di: donato - soldi

Emis Killa: "Ho donato soldi per una bambina malata, ma era una truffa"

ho donato soldi bambinaEmis Killa: "Ho donato soldi per una bambina malata, ma era una truffa" - Il rapper ha raccontato cosa gli è accaduto e ha lanciato un appello per trovare la vera bambina vista nel video per poterle donare i soldi ... Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Donato Soldi Bambina