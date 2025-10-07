Ho detto no al Super Bowl Non potrei pensare alla coreografia mentre il mio fidanzato Travis Kelce rischia la vita sul campo | lo rivela Taylor Swift
Mentre il suo ultimo album “ The Life Of A Showgirl ” macina record su record in streaming, Taylor Swift è andata a promuoverlo da Jimmy Fallon al “Tonight Show”. L’artista ha spiegato perché non sarà lei a esibirsi durante l’ Halftime Show del Super Bowl 2026, dove invece interverrà Bud Bunny. Intervistata da Jimmy Fallon, la popstar ha smentito le voci secondo cui avrebbe rifiutato l’invito per questioni legate ai diritti sulle riprese. “No, non è quello il motivo”, ha smentito. Swift ha chiarito che non c’è mai stato un vero e proprio invito ufficiale da parte di Roc Nation, la società di Jay-Z che cura l’intrattenimento del Super Bowl, ma solo una richiesta informale per sondare il suo interesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Taylor Swift e il 'no' al Super Bowl: "Non potrei farlo mentre Travis Kelce rischia la vita". E su Ed Sheeran: "Non gli ho detto del fidanzamento" - Taylor Swift è impegnata in questi giorni nel tour promozionale del suo dodicesimo album in studio, The Life of a Showgirl. Riporta corrieredellumbria.it
Taylor Swift: “Ho detto no al Superbowl per colpa del mio amore, Travis Kelce” - La popstar, che ha appena pubblicato il suo nuovo album già record, ha spiegato le ragioni per cui non potrebbe pensare di cantare nell’intervallo della partita in cui il fidanzato – tight end dei Kan ... Si legge su msn.com