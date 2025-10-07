Ho detto no al Super Bowl Non potrei pensare alla coreografia mentre il mio fidanzato Travis Kelce rischia la vita sul campo | lo rivela Taylor Swift

Mentre il suo ultimo album “ The Life Of A Showgirl ” macina record su record in streaming, Taylor Swift è andata a promuoverlo da Jimmy Fallon al “Tonight Show”. L’artista ha spiegato perché non sarà lei a esibirsi durante l’ Halftime Show del Super Bowl 2026, dove invece interverrà Bud Bunny. Intervistata da Jimmy Fallon, la popstar ha smentito le voci secondo cui avrebbe rifiutato l’invito per questioni legate ai diritti sulle riprese. “No, non è quello il motivo”, ha smentito. Swift ha chiarito che non c’è mai stato un vero e proprio invito ufficiale da parte di Roc Nation, la società di Jay-Z che cura l’intrattenimento del Super Bowl, ma solo una richiesta informale per sondare il suo interesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

