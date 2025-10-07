Heston Blumenthal il genio della cucina molecolare | I farmaci soppressori dell’appetito cambieranno la ristorazione
Il congresso Gastronomika di San Sebastian premia Heston Blumenthal a 30 anni dall'apertura del Fat Duck che per l'occasione propone un menu per chi prende farmaci che riducono la fame. Come lo chef, dopo un lungo ricovero in una clinica psichiatrica. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Heston Blumenthal, il disturbo bipolare dello chef tre stelle Michelin: «Volevo suicidarmi, così mia moglie mi ha fatto internare» - Insieme a lui cinque pompieri e un dottore con tanto di assistente. Lo riporta corriere.it
Heston Blumenthal: «Quando ho spruzzato dell’azoto liquido sulla regina Elisabetta» - Il celebre chef, guru della cucina molecolare, ha ricordato un episodio avvenuto nel 2008, durante una dimostrazione davanti a Sua Maestà, confessando di aver poi scritto una lettera di scuse alla ... corriere.it scrive