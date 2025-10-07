Helen Mirren firma i testi del nuovo libro di Uli Weber
In libreria per Electa l’ultima fatica creativa di Uli Weber, il Mezzogiorno. Il fotografo che ha fatto del ritratto la sua cifra distintiva, davanti al suo obiettivo celeb come Kylie Minogue, Hugh Grant, Daniel Radcliffe e Jeremy Irons, ma anche gli architetti Achille Castiglioni e Oscar Niemeyer per citarne solo alcuni, porta la sua inquadratura in Italia, dove tra Sicilia, Sardegna, Puglia e Abruzzo cattura l’essenza di un territorio antico e futuro insieme. “Questo libro vuole essere il mio omaggio all’Italia, Paese che amo e in cui vivo per buona parte dell’anno, e in particolare a quel Mezzogiorno che mi ha fatto innamorare 20 anni fa quando ho comprato la mia casa pugliese dove tutt’ora risiedo nella stagione estiva”, ha spiegato Weber, “Un Sud al cui fascino concorrono egualmente pregi e difetti, l’armonia assoluta di alcuni scorci e altresì la totale disarmonia di altri, in un contrasto che a mio modo di vedere ne caratterizza l’Unicità. 🔗 Leggi su Panorama.it
