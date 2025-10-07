Heikki Kovalainen torna al successo

Vittoria nel Kumakogen Rally in Giappone con la Toyota Yaris Rally2 per il finlandese che aveva chiuso nella top ten il Rally del Lazio Cassino. Heikki Kovalainen è tornato sul gradino più alto del podio nel Campionato Rally del Giappone, conquistando la vittoria al Kumakogen Rally, disputato lo scorso fine settimana. Al volante della Toyota . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

