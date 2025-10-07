Heat 2 passerà ad Amazon MGM Studios? Le trattative con Warner Bros starebbero per concludersi

Il sequel del cult di Michael Mann avrebbe trovato una 'nuova casa' dopo alcuni problemi con il budget che avrebbero portato alla scelta di mettere il film sul mercato. Potrebbe essere Amazon MGM a produrre Heat 2, il sequel del film cult diretto da Michael Mann dopo che Warner Bros ha deciso di rinunciare al progetto. Da tempo il regista è al lavoro sul secondo capitolo del film che nel 1995 aveva come star Al Pacino e Robert De Niro. Il passaggio di consegne United Artists, di proprietà di Amazon MGM, e il produttore Scott Stuber sono impegnati nelle trattative per assicurarsi i diritti del nuovo film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Di Caprio nel cast di Heat 2? il sequel del film di Michael Mann passa ad Amazon - Il divo è in trattative per interpretare Chris Shiherlis, il personaggio che nel film originale era di Val Kilmer. Come scrive msn.com

