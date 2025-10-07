Hashish nel garage di famiglia Arrestato 18enne | aveva quasi 3 etti

È stato convalidato l’arresto nei confronti del neodiciottenne trovato in possesso di circa 270 grammi di hashish. Nei confronti dell’imputato, difeso dall’avvocato Roberta Ragnetti, è stato disposto l’obbligo di firma due volte al giorno. L’operazione è stata perfezionata dai carabinieri della compagnia di Senigallia, che venerdì si sono recati nell’abitazione del giovane e hanno perquisito il garage dove spesso il ragazzo si vedeva insieme ad alcuni amici. È lì che, insospettiti dal via vai, hanno trovato la droga. Si tratta di un giovane italiano incensurato. Ma questo non è l’unico procedimento in corso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: l’operazione, a cui hanno partecipato anche gli agenti del Commissariato di Senigallia, ha portato anche a procedere nei confronti di un minore: le indagini non sono ancora terminate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

