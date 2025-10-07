Hasa torna sull’esperienza alla Juventus Next Gen | Cresciuto umanamente oltre che dal punto di vista calcistico Poi parla così delle seconde squadre

Hasa, del Napoli e in prestito alla Carrarese, elogia il percorso fatto alla Juventus Next Gen, sottolineando l’importanza della Serie C per la sua crescita. Luis Hasa, ex centrocampista della  Juventus Next Gen e ora di proprietà del  Napoli  ma in prestito alla  Carrarese  in  Serie B, è intervenuto ai microfoni di  TuttoMercatoWeb.com  per ripercorrere la sua esperienza in bianconero. L’italo-albanese ha speso parole di grande elogio per il percorso di formazione ricevuto alla  Continassa, evidenziando come la crescita in un club di quel calibro non sia solo tecnica, ma anche personale. La tappa fondamentale della sua maturazione, ha spiegato  Hasa, è stata la partecipazione al campionato di  Serie C  con la  Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

