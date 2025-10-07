Hasa torna sull’esperienza alla Juventus Next Gen | Cresciuto umanamente oltre che dal punto di vista calcistico Poi parla così delle seconde squadre

Hasa, del Napoli e in prestito alla Carrarese, elogia il percorso fatto alla Juventus Next Gen, sottolineando l’importanza della Serie C per la sua crescita. Luis Hasa, ex centrocampista della Juventus Next Gen e ora di proprietà del Napoli ma in prestito alla Carrarese in Serie B, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per ripercorrere la sua esperienza in bianconero. L’italo-albanese ha speso parole di grande elogio per il percorso di formazione ricevuto alla Continassa, evidenziando come la crescita in un club di quel calibro non sia solo tecnica, ma anche personale. La tappa fondamentale della sua maturazione, ha spiegato Hasa, è stata la partecipazione al campionato di Serie C con la Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

