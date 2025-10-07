Harry ti presento Sally Rob Reiner diresse la scena del finto orgasmo davanti alla madre | Che imbarazzo

Il regista ha raccontato le riprese della famosa scena al Katz's Delicatessen e passata alla storia anche per la presenza della mamma sul set. Rob Reiner ha partecipato alla trasmissione 60 Minutes di CBS, ed è tornato a parlare della famosa sequenza del finto orgasmo in Harry, ti presento Sally, cult romantico da lui diretto nel 1989. La scena è ambientata nel famoso Katz's Delicatessen di New York ed è una delle sequenze simbolo della rom-com con protagonisti Meg Ryan nel ruolo di Sally e Billy Crystal nel ruolo di Harry. L'imbarazzo per le riprese della scena del finto orgasmo Rob Reiner scelse sua madre Estelle Reiner per il personaggio della signora anziana che pronuncia la celebre battuta finale: "Prendo quello che ha preso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

