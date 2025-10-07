Harakiri Cbf Balducci all’esordio Con Cuneo arriva solo un punto
Cbf Balducci 2 Cuneo 3 CBF BALDUCCI: Kokkonen 28, Kockarevic 13, Bonelli 3, Crawford 9, Clothier 5, Decortes 23, Caforio (l). Bresciani, Batte, Sismondi, Mazzon, Piomboni, Ornoch, Capodacqua. All. Lionetti. HONDA CUNEO GRANDA: Kollisiani 8, Keene 13, Pritchard 19, Cecconello 1, Pucelj 16, Signorile 2, Diop 31, Bardaro (l), Atamah, Rivero 1, Martinez, Marring, Magnani, Allaoui, All. Salvagni. Arbitri: Saltalippi, Carcione. Parziali: 30-28, 25-12, 27-29, 18-25, 14-16. È amaro il debutto in A1 per la Cbf Balducci, che assapora una vittoria sfumata all’ultimo ad opera di un Cuneo che non molla mai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
