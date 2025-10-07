Hanno fatto come i nazisti Augias mette a tacere i pro Hamas

A soli due anni dal terribile attacco terroristico di Hamas nei confronti di Israele, in Italia c’è ancora chi lo definisce come un semplice atto della resistenza palestinese contro il governo israeliano. A Bologna, solo per fare un esempio tra tanti, i Giovani Palestinesi avevano annunciato di voler scendere in piazza martedì 7 ottobre, in occasione del secondo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele con l'uccisione di 1.200 israeliani e il rapimento di 250 persone. Tanto che sono dovute intervenire le istituzioni per bloccare tutto. Dalla Prefettura di Bologna hanno già fatto sapere che la manifestazione sarà vietata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Hanno fatto come i nazisti". Augias mette a tacere i pro Hamas

"#7ottobre? Non chiamatela resistenza, hanno fatto come i nazisti" Corrado Augias commenta lo striscione apparso in una manifestazione per Gaza con la scritta '7 ottobre, giornata della resistenza palestinese'. #latorredibabele - X Vai su X

