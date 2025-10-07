Hamilton | Grato ai fan per il sostegno alla Ferrari serve andare oltre per raggiungere la grandezza

«Dopo una settimana dura, è bello essere a casa. Ho avuto un po' di tempo per riflettere di ritorno da Singapore e l’emozione principale che provo è la gratitudine. Il sostegno e l’amore che ho avvertito da quando ho perso Roscoe sono stati un potente promemoria per ricordarmi che, anche quando le cose sembrano oscure, c'è tanto di buono nel mondo. Devi solo cercarlo». Comincia così un lungo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hamilton: “Grato ai fan per il sostegno, alla Ferrari serve andare oltre per raggiungere la grandezza”

