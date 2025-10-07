Hamilton è riuscito a battere un record di Schumacher nel mediocre GP Singapore della Ferrari

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lewis Hamilton nella deludente gara di Singapore ha realizzato il primo giro veloce da pilota della Ferrari e grazie a quello ha tolto il primato a Michael Schumacher. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hamilton - riuscito

hamilton 232 riuscito battereHamilton &#232; riuscito a battere un record di Schumacher nel mediocre GP Singapore della Ferrari - Lewis Hamilton nella deludente gara di Singapore ha realizzato il primo giro veloce da pilota della Ferrari e grazie a quello ha tolto il primato a Michael ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Hamilton 232 Riuscito Battere