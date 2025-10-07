Hamas | sì disarmono Blair leader a Gaza
14.20 "Hamas ha chiesto un cessate il fuoco per recuperare gli ostaggi israeliani, la cui liberazione avverrebbe entro una settimana", dice il gruppo palestinese. Ai colloqui in Egitto, Hamas avrebbe "accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, ma si rifiuta di affidare la gestione della Striscia di Gaza a un comitato internazionale:no Tony Blair come governatore solo monitorare a distanza e un comitato affiliato al governo palestinese". E aggiunge:"Israele usa carestia come arma. Vogliamo 400 camion di aiuti al dì". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Blair condiziona dialogo con Hamas - La Gran Bretagna rispetta il mandato elettorale che il popolo palestinese ha dato ad Hamas, ma non ci saranno incontri con la sua leadership di quell’organizzazione fino a che non riconoscera’ il ... vita.it scrive
Piano Blair per Gaza: sostituire Hamas senza nominarlo, con l’appoggio di USA e Arabia Saudita - Tony Blair, con il sostegno di Washington, Jared Kushner e i sauditi, propone una Gaza International Transitional Authority per sostituire l’attuale governance della Striscia. Come scrive panorama.it