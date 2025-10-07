Hamas | sì disarmono Blair leader a Gaza

14.20 "Hamas ha chiesto un cessate il fuoco per recuperare gli ostaggi israeliani, la cui liberazione avverrebbe entro una settimana", dice il gruppo palestinese. Ai colloqui in Egitto, Hamas avrebbe "accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, ma si rifiuta di affidare la gestione della Striscia di Gaza a un comitato internazionale:no Tony Blair come governatore solo monitorare a distanza e un comitato affiliato al governo palestinese". E aggiunge:"Israele usa carestia come arma. Vogliamo 400 camion di aiuti al dì". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it