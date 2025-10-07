Hamas | Accettiamo il disarmo ma fuori Tony Blair dal governo di Gaza
Spiragli nel secondo giorno di colloqui di pace indiretti a Sharm el-Sheikh (Egitto) tra Israele e Hamas. Quest'ultima avrebbe accettato di consegnare le armi a un'autorità egiziano-palestinese per tutta la durata dei negoziati, acconsentendo anche all'abbandono di Gaza da parte di tutti i suoi. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: hamas - accettiamo
Miracolo di Donald Trump, uomo di pace. Terroristi palestinesi di Hamas: "Liberiamo gli ostaggi e accettiamo il suo piano". Il presidente Usa: "Ora Israele deve smettere di bombardare Gaza". I due genovesi che con la Flotilla hanno tentato di forzare il blocco i - facebook.com Vai su Facebook
Hamas dice sì al piano di Trump: “Accettiamo il rilascio dei prigionieri in cambio di un cessate il fuoco a Gaza” - X Vai su X
Gaza, Hamas accetta il disarmo ma non vuole Tony Blair: i colloqui di Sharm - palestinese, ma si rifiuta categoricamente di affidare la gestione di Gaza a un comitato internazionale di transizione guidato dall' ... Da italiaoggi.it
Media, Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Blair governatore - Hamas, nel corso dei colloqui in Egitto, avrebbe "accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano- Da ansa.it