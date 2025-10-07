Hamas | Accettiamo il disarmo ma fuori Tony Blair dal governo di Gaza

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spiragli nel secondo giorno di colloqui di pace indiretti a Sharm el-Sheikh (Egitto) tra Israele e Hamas. Quest'ultima avrebbe accettato di consegnare le armi a un'autorità egiziano-palestinese per tutta la durata dei negoziati, acconsentendo anche all'abbandono di Gaza da parte di tutti i suoi. 🔗 Leggi su Today.it

