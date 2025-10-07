Hamas accetta la consegna delle armi a un comitato egiziano-palestinese | Ma no a Tony Blair come governatore di Gaza – La diretta

Hamas, nel corso del secondo giorno di colloqui in Egitto, avrebbe «accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, rifiutando categoricamente di affidare la gestione della Striscia di Gaza a un comitato di transizione internazionale». Lo riporta l’agenzia Efe dal Cairo citando una fonte palestinese informata. Hamas «propone di negoziare la gestione di Gaza con l’Autorità Nazionale Palestinese» e « rifiuta la presenza di Tony Blair come governatore di Gaza », pur «accettando che assuma un ruolo di monitoraggio a distanza ». Intanto si era concluso « in un clima positivo » il primo giorno di colloqui tra Hamas e i mediatori egiziani, tenutosi a Gaza prima che la delegazione palestinese partisse per Sharm el-Sheikh. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: hamas - accetta

Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Media: se Hamas non accetta la tregua, Israele la annetterà Gaza. L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich

Gaza, verso la tregua? Hamas ha accettato parte del piano di pace promosso dal presidente Trump, dichiarandosi pronta a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani. Domani al Cairo partiranno i negoziati con la mediazione di Egitto e Qatar, mentre Israele riduce le - facebook.com Vai su Facebook

Storico stop ai bombardamenti su Gaza: Israele si allinea al piano di pace di Trump. Hamas apre ai negoziati, Europa applaude. https://eurocomunicazione.eu/2025/10/04/gaza-israele-sospende-attacchi-hamas-accetta-piano-trump/… #Gaza #Israel - X Vai su X

I Paesi arabi: «Dite sì al piano di pace». Ma Hamas: se non cambia non ci stiamo - Si moltiplicano le pressioni di Egitto, Qatar e Turchia sulla dirigenza di Hamas perché accetti il piano di pace messo sul tavolo da Donald Trump. Riporta ilmessaggero.it

Hamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi, Trump chiede di “fermare i bombardamenti su Gaza” - Il presidente ha accolto la notizia chiedendo la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza a ... Come scrive wired.it