Hamas accetta la consegna delle armi a un comitato egiziano-palestinese | Ma no a Tony Blair come governatore di Gaza – La diretta

Open.online | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas, nel corso del secondo giorno di colloqui in Egitto, avrebbe «accettato di consegnare le sue armi a un comitato egiziano-palestinese, rifiutando categoricamente di affidare la gestione della Striscia di Gaza a un comitato di transizione internazionale». Lo riporta l’agenzia Efe dal Cairo citando una fonte palestinese informata. Hamas «propone di negoziare la gestione di Gaza con l’Autorità Nazionale Palestinese» e « rifiuta la presenza di Tony Blair come governatore di Gaza », pur «accettando che assuma un ruolo di monitoraggio a distanza ». Intanto si era concluso « in un clima positivo » il primo giorno di colloqui tra Hamas e i mediatori egiziani, tenutosi a Gaza prima che la delegazione palestinese partisse per Sharm el-Sheikh. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hamas - accetta

Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Media: se Hamas non accetta la tregua, Israele la annetterà Gaza. L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich

hamas accetta consegna armiI Paesi arabi: «Dite sì al piano di pace». Ma Hamas: se non cambia non ci stiamo - Si moltiplicano le pressioni di Egitto, Qatar e Turchia sulla dirigenza di Hamas perché accetti il piano di pace messo sul tavolo da Donald Trump. Riporta ilmessaggero.it

hamas accetta consegna armiHamas accetta di rilasciare tutti gli ostaggi, Trump chiede di “fermare i bombardamenti su Gaza” - Il presidente ha accolto la notizia chiedendo la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza a ... Come scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Accetta Consegna Armi