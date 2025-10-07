Halloween | la spaventosa gara di barzellette Morti dal ridere

Per la settima edizione, l'evento comico si tinge di nero: il 31 ottobre gli aspiranti comici si sfidano a colpi di battute. Premi anche per le maschere più terrificanti. L'ingresso è gratuito e se volete a offerta libera.BOLOGNA – La notte di Halloween si preannuncia tutt'altro che silenziosa al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: halloween - spaventosa

Ristorante Convento Lonato. . Sei pronto a vivere la notte più spaventosa (e divertente!) dell'anno? Il Ristorante Convento si trasforma nel tempio dell'orrore per la sua tradizionale festa di Halloween, l'evento più atteso di Lonato del Garda! 31 Ottobre 202 Vai su Facebook

Halloween, 5 idee per la festa più spaventosa dell'anno - Per la celebrazione di Halloween, il 31 ottobre, impazzano feste, parate in costume, tour nei cimiteri ed esperienze stravaganti e originali da condividere con gli amici. Scrive ansa.it

Halloween in Italia, idee di viaggio su dove andare per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno: cimiteri, castelli misteriosi e parchi a tema - Halloween non è solo zucche intagliate e abiti macabri e spaventosi, è una vera e propria festa dall’atmosfera piuttosto macabra. Segnala amando.it