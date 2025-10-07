Halloween da paura a Longiano
Longiano si prepara a vivere una notte magica e misteriosa con la nuova edizione della " Festa d’la Nota Scura ", in programma il 31 ottobre dalle 18 alle 24. L’evento, pensato per coinvolgere adulti e bambini, offrirà un’atmosfera suggestiva tra spettacoli, ambientazioni gotiche, mercatini e street food. In caso di maltempo, la festa sarà posticipata al 1° novembre. Soddisfatti il sindaco Mauro Graziano e l’assessora Sonia Bettucci: "Si ripropone un evento ormai consolidato per il nostro paese, fa piacere vedere come la Pro Loco longianese si impegni alzando sempre l’asticella di spettacoli e programma di qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
