Torna ospite a TennisMania il professor Bottazzi, storico del tennis, scrittore, docente universitario, tecnico ed ex azzurro. Ha accompagnato Björn Borg nel suo tentativo di ritorno nel circuito professionistico. Oggi ci racconta la sua recente visita alla Hall of Fame di Newport, uno dei luoghi più prestigiosi del tennis mondiale. Fra i pochi italiani a varcare quelle porte, Bottazzi riceve un nuovo riconoscimento come uno dei più autorevoli narratori del nostro sport. Non a caso è considerato l’erede di Gianni Clerici. Con lui parleremo anche di attualità tennistica, dei tornei in Cina e del momento del tennis italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hall of Fame: Invito speciale per Luca Bottazzi