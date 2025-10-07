Ha vinto il Nobel per la Medicina ma non lo sa Il caso di Fred Ramsdell irreperibile perché è in vacanza disconnesso da tutto

C’è uno scienziato che, in questo momento, cammina tra le montagne e le foreste dell’Idaho, ignaro che il suo nome è appena stato iscritto nella storia della scienza. Si chiama Fred Ramsdell, ha 64 anni, ed è uno dei tre vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2025, insieme a Mary Brunkow e Shimon Sakaguchi. Ma se questi ultimi sanno del premio che hanno ricevuto, Ramsdell no. Lo scienziato, infatti, è in vacanza, «off the grid», come si dice quando si sceglie di sparire dal mondo digitale. Nessun telefono, nessuna connessione, nessun modo per ricevere quella telefonata che ogni anno cambia la vita di tre persone. 🔗 Leggi su Open.online

