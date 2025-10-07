Ha vinto il Nobel ma ancora non lo sa | Fred sta facendo una vacanza senza telefono

Fred Ramsdell, 64 anni, è uno dei tre ricercatori che hanno vinto il premio Nobel per la Medicina 2025. A differenza dei suoi colleghi però non è stato ancora contattato da comitato ufficiale. Il motivo? Sta facendo una vacanza disconnesso nell'Idaho, Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis hanno vinto il Premio Nobel per la Fisica

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi hanno vinto il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica

