Ha un dolore al petto gli scoprono un tappo di metallo bloccato nell'esofago | operato d'urgenza a Napoli

Un uomo si è presentato all'ospedale Pellegrini con un dolore al petto: la radiografia ha rivelato un tappo di bottiglia bloccato nell'esofago, per il quale si è resa necessaria una operazione d'urgenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

