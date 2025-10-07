Ha scioperato solo il 13% dei dipendenti

C’è chi parla di grande successo, c’è chi ancora dice che la partecipazione è stata straordinaria. Ma i dati di adesione allo sciopero generale di venerdì che arrivano dal Comune raccontano un’altra storia. Guardiamoli nel dettaglio: complessivamente sono 121 i dipendenti del Comune che hanno scelto di aderire alla mobilitazione organizzata da Cgil e sindacati di base per sostenere la causa Palestinese. In assoluto, potrebbe sembrare un numero elevato. In realtà, se si prende in considerazione il fatto che i dipendenti comunali (considerate tutte le categorie compresi i somministrati) sono 1069, emerge che l’ adesione allo sciopero ha interessato solamente il 13% dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

