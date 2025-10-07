Ha osato contraddire Liliana Segre | chi è Francesca Albanese la relatrice ONU che divide l’Italia
Francesca Paola Albanese è una giurista italiana nata ad Ariano Irpino il 30 marzo 1977 e specializzata in diritto internazionale con focus sui diritti umani e sul Medio Oriente. Dal 1° maggio 2022 ricopre il ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, succedendo al canadese Michael Lynk. È la seconda persona italiana dopo Giorgio Giacomelli e la prima donna a ricoprire questa posizione di rilievo internazionale. Il suo percorso accademico l'ha portata a completare la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pisa e un master in diritti umani alla School of Oriental and African Studies dell'Università di Londra.
