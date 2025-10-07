Guterres | 7 ottobre strage ripugnante

0.32 Il Segretario generale ONU, Guterres, ha definito "ripugnante" l'attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, nel messaggio diffuso per il secondo anniversario della strage. Ha ricordato che "gli aggressori hanno brutalmente ucciso oltre 1.250 israeliani e cittadini stranieri" e "più di 250 persone sono state rapite e portate a Gaza come ostaggi, tra cui donne, bambini e anziani". Guterres ha invitato a onorare la memoria delle vittime e ribadito l'urgenza di una pace duratura nella regione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

