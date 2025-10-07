Guillaume Bianchi | L'università è più difficile della scherma Mi piace comprare e rivendere case

Guillaume Bianchi si racconta a Fanpage.it dopo un 2025 che lo ha visto trionfare ai Mondiali di fioretto maschile a squadre e vincere il titolo europeo individuale: il campione azzurro ripercorre alcune tappe della sua carriera, dagli esordi all’argento olimpico di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scherma, Guillaume Bianchi: “Contento di come ho approcciato la finale”. Foconi: “Bravissimi a reggere per tutto il match”

SCHERMA. L’ascesa mondiale di Guillaume Bianchi, oro a Tbilisi 2025 nel fioretto di squadra!

Guillaume Bianchi presto papà, l’annuncio dello schermidore

La stoccata d’oro di Guillaume Bianchi agli Europei: “Ci speravo ma era difficile, ora testa alla gara a squadre” - Guillaume Bianchi deve ancora metabolizzare l’impresa e soprattutto celebrarla a dovere perché i festeggiamenti ... Si legge su ilsecoloxix.it

Guillaume Bianchi trionfa nel fioretto individuale, è campione d’Europa: primo oro per l’Italia a Genova - Guillaume Bianchi vince la medaglia d’oro nel fioretto maschile Europei di scherma in corso a Genova battendo in finale il francese Anas Anane per 15- fanpage.it scrive