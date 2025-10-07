È tempo di gran finale per Buongiorno mamma! 3. Stasera su Canale 5, a partire dalle 21:20, c’è la quarta e ultima puntata della stagione. Raoul Bova torna così protagonista della prima serata nei panni di Guido Borghi, alle prese con fase di rinnovamento personale. Ha una nuova compagna, Laura (Serena Iansiti) e con lei progetta addirittura le nozze. Ma il passato non smette di condizionare il suo presente. Raoul Bova e la modella Martina Ceretti, flirt o fango mediatico? Il legale dell’attore: «Con Rocío separati da tempo» X Leggi anche › Le anticipazioni di “Buongiorno mamma! 3”: Agata si oppone con tutta se stessa al matrimonio tra Guido e Laura Buongiorno mamma! 3, anticipazioni ultima puntata, trama episodio, come finisce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Guido scopre la verità sulla morte di Anna mentre si prepara a sposare Laura e Agata si allontana