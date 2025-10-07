Guida parlando al cellulare e non gradisce il controllo della polizia | denunciato 36enne per oltraggio e resistenza

Agrigentonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guida parlando al telefonino e non gradisce l'Alt, e dunque il controllo, degli agenti del commissariato. Quello che avrebbe dovuto essere un banale, ordinario, controllo ha fatto andare su tutte le furie un trentaseienne licatese che oltre a tentare di sottrarsi alla verifica della polizia ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guida - parlando

Alla guida con il cellulare, un’impennata di sanzioni a Civitanova - CIVITANOVA Automobilisti sempre più indisciplinati a Civitanova: guidano col cellulare, senza cintura e senza assicurazione. Come scrive corriereadriatico.it

Alla guida con il cellulare, 2.320 patenti sospese a Napoli - Da gennaio a oggi, in base alle nuove disposizioni del codice della strada, la prefettura di Napoli ha sospeso 4046 patenti - Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Parlando Cellulare Gradisce