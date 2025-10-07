Guerra ucraina l' attacco record dei droni in Russia che è rimasta sorpresa | colpita raffineria di petrolio a 2.000 km dal confine
L'Ucraina amplia il suo raggio di azione in Russia. Droni di Kiev a lungo raggio sembrano aver stabilito un nuovo record di autonomia di volo colpendo con successo una raffineria di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio
