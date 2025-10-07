Guerra in Ucraina | con Tomahawk 2mila obiettivi russi a tiro
Se il presidente Usa Donald Trump decidesse di fornire all’Ucraina missili Tomahawk a lungo raggio, ciò potrebbe infliggere danni significativi alle strutture che riforniscono l’esercito russo. In particolare, potrebbero essere presi di mira l’impianto di produzione di droni di Shahed e numerosi aeroporti militari. I missili Tomahawk richiesti da Volodymyr Zelensky a Trump sono disponibili in. 🔗 Leggi su Feedpress.me
