Guendouzi Lazio lui è l’uomo dell’equilibrio | senza i biancocelesti soffrono i numeri

Guendouzi Lazio, lui è l’uomo dell’equilibrio del tecnico Sarri: senza di lui i biancocelesti soffrono, tutti i numeri Sei gol segnati, tre subiti e ben tredici occasioni concesse agli avversari nelle ultime due uscite. È questo il dato che più preoccupa Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che individua nella fragilità difensiva – più che nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Guendouzi Lazio, lui è l’uomo dell’equilibrio: senza i biancocelesti soffrono, i numeri

Lazio, vittoria in amichevole contro l’Avellino: decide Guendouzi dal dischetto

Avellino e Lazio, partita vera: Guendouzi decide al 92?. I segnali per Sarri, da Provstgaard alla condizione fisica

La Lazio beffa l’Avellino al 92’: Guendouzi decide su rigore

Lazio, Guendouzi nervoso: Deschamps lo taglia. E adesso Belahyane insidia Dele-Bashiru - Dopo cinque convocazioni di fila Guendouzi non sarà con la Francia per le sfide contro Ucraina e Islanda valide per le qualificazioni ai Mondiali. Come scrive ilmessaggero.it

Lazio, Per tornare in Europa Sarri chiede ai centrocampisti più pericolosità offensiva - Il Sarri bis non potrà prescindere dai gol dei centrocampisti, per i quali dopo il 2- Si legge su ilmessaggero.it