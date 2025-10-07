Guazzaloca lasciò il segno Spiace per il bis mancato
"Questi amarcord sono terribili". Scherza così, Giovanni Salizzoni (foto), dal 1999 al 2004 vicesindaco della giunta di Giorgio Guazzaloca, entrando nella sede di Confindustria Emilia poco prima dell’incontro del ciclo ’Le gioie e la fatica di governare Bologna ’ che l’ha visto protagonista. Durante l’iniziativa, promossa dal circolo culturale Marco Biagi, l’ex vicesindaco ha ripercorso il mandato al fianco del sindaco del ribaltone. "Prima di noi, 50 anni di sinistra, dal 2004 a oggi il centrosinistra, nonostante varie turbolenze e una giunta schiacciasassi come quella di Cofferati. In mezzo, per cinque anni, ci siamo stati noi", rammenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: guazzaloca - lasci
"Guazzaloca lasciò il segno. Spiace per il bis mancato" - I ricordi di Salizzoni, ex vicesindaco dell’unica giunta non di sinistra in città "Nessuno mai come quella squadra: non avevamo i partiti a condizionarci". ilrestodelcarlino.it scrive