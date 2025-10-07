Guasto a Milano Centrale | ritardi e cancellazioni sulle linee per Saronno e Malpensa

7 ott 2025

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, un guasto tecnico ha interessato l’infrastruttura ferroviaria di Milano Centrale, causando disagi alla circolazione dei treni sulle linee Milano Centrale-Saronno-Malpensa. Treni, ritardi sulle linee  da Centrale a Saronno e Malpensa per un guasto Il problema ha provocato ritardi e cancellazioni sia per i convogli regionali sia per quelli . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

