Guardia di Finanza smantellato un laboratorio di produzione di accessori contraffatti

FIRENZE – Proseguono incessantemente le attività anticontraffazione portate avanti dalla Guardia di Finanza di Firenze. Stavolta, le Fiamme Gialle del secondo nucleo operativo metropolitano, su impulso del comando provinciale e in attuazione delle direttive del comando regionale Toscana, hanno messo a segno un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 19mila accessori metallici, che riportavano il logo contraffatto di una nota maison di lusso italiana. L’attività investigativa ha consentito di individuare un sito logistico-produttivo riconducibile a un soggetto di nazionalità straniera, nel quale erano prodotti e stoccati gli accessori metallici che riproducevano in maniera artefatta, benché estremamente fedele, quelli utilizzati dalla casa di lusso per la realizzazione dei propri prodotti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it