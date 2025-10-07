Guardia di finanza sequestrati cosmetici con prodotti cancerogeni | 800mila euro di multe in pochi mesi

Perugiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio di un anno di controlli anticontraffazione da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia nei grandi eventi come Umbria Jazz, Giro d’Italia a Gubbio, Fiera di San Florido a Città di Castello, Fiera di San Feliciano a Foligno. Obiettivo delle Fiamme Gialle è anche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guardia - finanza

Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori

Corruzione e peculato, nuovo terremoto a Sorrento: in azione la Guardia di Finanza

Da Terni a Siena, la “rotta” del gasolio fuorilegge: sequestri e indagine per frode di agenzia delle dogane e guardia di finanza

Sequestrati 24.000 prodotti non sicuri e 3.000 articoli contraffatti dalla Guardia di Finanza di Perugia - Tra gli articoli posti sotto sequestro figurano bigiotteria, prodotti per la casa, cosmetici e giocattoli per bambini, venduti senza rispettare i requisiti di qualità e sicurezza previsti dal Codice d ... Segnala corrieredellumbria.it

guardia finanza sequestrati cosmeticiAltri 11mila prodotti non sicuri sequestrati dalla guardia di finanza a Lodi - CONTROLLI IN DIVERSI NEGOZI In un punto vendita trovate etichette irregolari, il titolare rischia una sanzione da decine di migliaia di euro ... Da ilcittadino.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza Sequestrati Cosmetici