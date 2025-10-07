Guardia di Finanza in visita a Parma il Generale Kalenda

Nella mattinata odierna, il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita al Comando Provinciale di via Torelli.  Accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Gianluca Angelini, il Comandante Regionale ha.

