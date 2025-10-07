Guardate cosa è successo Ballando con le stelle lo sfogo di Selvaggia Lucarelli dopo il caso con Nancy Brilli
A distanza di giorni dalla puntata di Ballando con le stelle del 4 ottobre, continua a far discutere la battuta di Selvaggia Lucarelli rivolta a Nancy Brilli. Il caso è diventato uno dei più commentati sui social e nei programmi tv, tra chi parla di poca sensibilità e chi difende la libertà di ironia della giurata. Tutto è nato da una frase detta dopo l’esibizione dell’attrice, colpita dalla perdita del suo cane: “Non è che può esserci il ‘bonus lutto animali domestici’. Lo so che è cinico quello che dico.”. Un commento che ha acceso il dibattito, e ora è la stessa Lucarelli a tornare sull’episodio per dire la sua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: guardate - cosa
Biasin sicuro: «Thuram? Se vuole andare via la strada è chiara, guardate cosa è successo con Calhanoglu…»
“Guardate cosa fa con la sua Ferrari!”: Sinner, il video diventa virale (VIDEO)
Trump bara a golf? Guardate cosa fa il suo caddie
Guardate cosa ha realizzato questo giovane artista siciliano, gli facciamo i complimenti di cuore tutti https://www.ondatv.it/38-ultime-notizie/44005-san-benedetto-il-moro-a-500-anni-dalla-nascita.html - facebook.com Vai su Facebook
GUardate cosa abbiamo scoperto sui siti sessisti. La nostra inchiesta ora su Raitre #farwest - X Vai su X