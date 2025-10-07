Gruppo Formula 3 subito vincente Messina piega la resistenza del Club Italia

Vittoria all'esordio per il Gruppo Formula 3 Messina. Al “PalaRescifina”, le ragazze coach Bonafede hanno superano in quattro set le ragazze del Club Italia (3-1). Tanto equilibrio in un match dove il numero di errori è stato decisivo in molti momenti caldi dei set. Le giovani atlete del Club. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Gruppo Formula 3 Messina riaccende il "PalaRescifina" contro il Club Italia

