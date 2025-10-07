Grottarossa operaio resta incastrato sotto al trattore | è grave

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, a Roma. Intorno alle 14, nella zona archeologica di Grottarossa, un uomo è rimasto schiacciato da un trattore che, per cause da accertare, si è ribaltato. Sul posto, in via Vitorchiano, sono accorse due squadre dei vigili del fuoco, la 9A2 e la 1A. 🔗 Leggi su Romatoday.it

