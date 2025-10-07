Grottaminarda al via la formazione per il Servizio civile dell' ANPAS Campania
Grottaminarda scelta quest'anno per la formazione generale del Servizio civile universale ANPAS Regione Campania. Fino al 10 ottobre presso il Polo Sanitario ed Universitario di via Francesco Flammia decine di giovani volontari seguiranno un corso per essere formati nel migliore dei modi.«Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: grottaminarda - formazione
In vendita a Grottaminarda (AV) – Zona Fratta, Via Teatro A soli 300 metri da Corso Vittorio Veneto, proponiamo una soluzione semindipendente su due livelli di 120 mq con giardino privato di 600 mq . Piano terra con cucina, sala da pranzo, ampio sog Vai su Facebook
Igiene, sicurezza e formazione: la sfida di Aeffe Consulting a Grottaminarda - La nuova affascinante avventura vede come protagonista una società irpina all’avanguardia La sfida parte dalle aree interne dove a vincere è l’innovazione. Lo riporta msn.com
Arci, al via formazione aggiuntiva per servizio civile - Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2007 Arci Servizio Civile Roma organizza per i propri volontari incontri di formazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall? Scrive vita.it