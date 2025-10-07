Grottaminarda al via la formazione per il Servizio civile dell' ANPAS Campania

Grottaminarda scelta quest'anno per la formazione generale del Servizio civile universale ANPAS Regione Campania. Fino al 10 ottobre presso il Polo Sanitario ed Universitario di via Francesco Flammia decine di giovani volontari seguiranno un corso per essere formati nel migliore dei modi.

