grosseto visite aperte al laboratorio di restauro dei bronzi di san casciano

A perture straordinarie del laboratorio di restauro archeologico di Grosseto, per scoprire cosa accade prima che un reperto venga esposto in mostra. Leggi anche › Il restauro in Italia è donna A promuoverle la soprintendenza per l’Archeologia, le belle arti e il paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo. Dal giovedì al sabato, per due settimane a ottobre, il laboratorio, ospitato nella sede della Sabap a Grosseto sarà eccezionalmente aperto al pubblico. Sarà anche possibile ammirare in via straordinaria alcuni dei Bronzi di San Casciano, nelle tre diverse fasi di lavorazione: di studio, di restauro e post intervento, ottenendo una visione completa del percorso che porta alla restituzione di un reperto all’ammirazione del pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

