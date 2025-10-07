Greta Thunberg risponde a Trump | Dammi consigli sui problemi di rabbia
STOCCOLMA, 7 ottobre 2025 Greta Thunberg torna a rispondere con ironia alle parole di Donald Trump, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato il suo temperamento. Sul suo profilo Instagram, la giovane attivista svedese ha scritto: "Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta le sue lusinghiere opinioni sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale. Vorrei gentilmente ricevere i tuoi consigli su come sormontare questi cosiddetti 'problemi di gestione della rabbia', visto che – in base alla tua impressionante esperienza – sembri averne anche tu.
