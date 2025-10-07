Greta Thunberg replica a Trump | Ho problemi a gestire la rabbia? Lui può consigliarmi

Botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e l'attivista svedese Greta Thunberg, dopo che lunedì la 22enne ha lasciato Israele insieme ad altri 135 attivisti e membri dell'equipaggio della Global Sumud Flottilla. Atterrata ad Atene, l'attivista ha tenuto un discorso all'aeroporto che il tycoon non ha perso l'occasione di commentare: "Ha un problema di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata". Greta Thunberg ha ringraziato Trump per le parole "molto lusinghiere" sul suo carattere e la preoccupazione per il suo stato mentale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

