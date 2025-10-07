Greta Thunberg | Noi della Flotilla non siamo eroi sono gli Stati che devono fermare un genocidio

“Potrei parlare a lungo dei nostri maltrattamenti e degli abusi in prigione, ma credetemi, questa non la notizia”. Greta Thunberg e un gruppo di attivista della Flotilla, dopo la detenzione in Israele, sbarca ad Atene. L’attivista svedese parla a lungo, davanti a una schiera di cronisti e operatori. “Quello che succede qui è che Israele, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Greta Thunberg: “Noi della Flotilla non siamo eroi, sono gli Stati che devono fermare un genocidio”

Appena atterrata ad Atene, ancora provata da quattro giorni da incubo e un mese di traversata, eppure lucidissima, Greta Thunberg si è presentata davanti a un microfono e ha tenuto un discorso che dovrebbero ascoltare tutti i governi del mondo e tutti i miser

