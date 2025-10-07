Greta Thunberg attacca Trump e i suoi problemi di rabbia e su Gaza dice | La Storia è davanti a noi

Dopo alcuni giorni di detenzione in Israele, Greta Thunberg è tornata in libertà. L’attivista svedese, simbolo mondiale della lotta contro la crisi climatica da quando ha solo 13 anni, è stata fermata insieme ad altri membri della Global Sumud Flotilla, la spedizione che ha cercato di portare aiuti umanitari a Gaza sfidando il blocco navale imposto ingiustamente e senza nessun tipo di valenza giuridica da parte di Israele. Greta Thunberg nel 2025 (fonte: Fabrizio Villa Getty Images) Il suo arrivo ad Atene, dove è stata espulsa, ha assunto i toni di un ritorno trionfale. Una folla di sostenitori, infatti, con bandiere e cori di solidarietà l’ha accolta all’aeroporto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

