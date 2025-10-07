Greta Thunberg attacca Trump e i suoi problemi di rabbia e su Gaza dice | La Storia è davanti a noi

Cultweb.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni giorni di detenzione in Israele, Greta Thunberg è tornata in libertà. L’attivista svedese, simbolo mondiale della lotta contro la crisi climatica da quando ha solo 13 anni, è stata fermata insieme ad altri membri della Global Sumud Flotilla, la spedizione che ha cercato di portare aiuti umanitari a Gaza sfidando il blocco navale imposto ingiustamente e senza nessun tipo di valenza giuridica da parte di Israele. Greta Thunberg nel 2025 (fonte: Fabrizio Villa Getty Images) Il suo arrivo ad Atene, dove è stata espulsa, ha assunto i toni di un ritorno trionfale. Una folla di sostenitori, infatti, con bandiere e cori di solidarietà l’ha accolta all’aeroporto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

greta thunberg attacca trump e i suoi problemi di rabbia e su gaza dice la storia 232 davanti a noi

© Cultweb.it - Greta Thunberg attacca Trump “e i suoi problemi di rabbia” e su Gaza dice: “La Storia è davanti a noi”

In questa notizia si parla di: greta - thunberg

Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania

La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori

Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»

greta thunberg attacca trumpTrump attacca Greta Thunberg: “È una pazza piantagrane che dovrebbe farsi curare” - Il presidente Usa Donald Trump insulta Greta Thunberg: “È una pazza piantagrane con problemi di rabbia. Si legge su affaritaliani.it

greta thunberg attacca trumpDonald Trump attacca Greta Thunberg, "consulti un medico per il problema di gestione della rabbia" - Trump attacca Greta Thunberg per la missione pro Palestina, "piantagrane arrabbiata". Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Greta Thunberg Attacca Trump