Greta Thunberg attacca Trump e i suoi problemi di rabbia e su Gaza dice | La Storia è davanti a noi
Dopo alcuni giorni di detenzione in Israele, Greta Thunberg è tornata in libertà. L’attivista svedese, simbolo mondiale della lotta contro la crisi climatica da quando ha solo 13 anni, è stata fermata insieme ad altri membri della Global Sumud Flotilla, la spedizione che ha cercato di portare aiuti umanitari a Gaza sfidando il blocco navale imposto ingiustamente e senza nessun tipo di valenza giuridica da parte di Israele. Greta Thunberg nel 2025 (fonte: Fabrizio Villa Getty Images) Il suo arrivo ad Atene, dove è stata espulsa, ha assunto i toni di un ritorno trionfale. Una folla di sostenitori, infatti, con bandiere e cori di solidarietà l’ha accolta all’aeroporto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: greta - thunberg
Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania
La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori
Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»
Greta Thunberg "pazza", la risposta ironica a Trump dopo l'attacco del tycoon - X Vai su X
VD. . Dopo l’espulsione da Israele insieme ad altri attivisti della Global Sumud Flotilla, Greta Thunberg è arrivata ad Atene lunedì sera. Ma appena atterrata, ha scelto di parlare non di sé. «Potrei raccontare a lungo dei maltrattamenti e degli abusi subiti dopo l’ - facebook.com Vai su Facebook
Trump attacca Greta Thunberg: “È una pazza piantagrane che dovrebbe farsi curare” - Il presidente Usa Donald Trump insulta Greta Thunberg: “È una pazza piantagrane con problemi di rabbia. Si legge su affaritaliani.it
Donald Trump attacca Greta Thunberg, "consulti un medico per il problema di gestione della rabbia" - Trump attacca Greta Thunberg per la missione pro Palestina, "piantagrane arrabbiata". Secondo virgilio.it