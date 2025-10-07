Greta contro Trump | Vorrei i tuoi consigli per i problemi di rabbia visto che ne soffri anche tu

Roma, 7 ottobre 2025 – L’attivista svedese Greta Thunberg, rilasciata ieri da Israele insieme a un gruppo di 135 membri della Global Sumud Flotilla con cui aveva cercato di forzare il blocco navale e portare aiuti a Gaza, ha rimandato al mittente le accuse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di essere “una piantagrane” con problemi di gestione della rabbia. “Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta le sue lusinganti opinioni sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale”. Lo scrive l’attivista svedese su Instagram, quindi ironizza: “Vorrei gentilmente ricevere i tuoi consigli su come sormontare questi cosiddetti 'problemi di gestione della rabbia ' visto che – in base alla tua esperienza impressionante – sembra che ne soffra anche tu”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

