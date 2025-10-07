Green Teen - Swap Party a Vigonza

Padovaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Swap Party Time! La moda sostenibile arriva in Biblioteca. Hai l’armadio pieno ma niente da mettere? Hai capi che non usi più? È il momento perfetto per dare loro nuova vita! Vieni al nostro evento di scambio vestiti – una giornata all’insegna della moda sostenibile, del riciclo intelligente e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

