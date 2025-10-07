Green Teen - Swap Party a Vigonza
Swap Party Time! La moda sostenibile arriva in Biblioteca. Hai l’armadio pieno ma niente da mettere? Hai capi che non usi più? È il momento perfetto per dare loro nuova vita! Vieni al nostro evento di scambio vestiti – una giornata all’insegna della moda sostenibile, del riciclo intelligente e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: green - teen
? GREEN TEEN – Closet Revolution: Fashion that matters Un pomeriggio dedicato alla moda sostenibile, al riuso e alla creatività! Domenica 12 ottobre 2025 dalle 15.30 alle 18.30 Castello dei Da Peraga – Vigonza Talk sulla moda responsabile - facebook.com Vai su Facebook
Cappuccino se mai Green tea sa woh.... - X Vai su X
Bergamo, al dormitorio del Galgario è andato in scena lo «Swap party» - Al dormitorio del Galgario, a Bergamo, è andato in scena lo «Swap party». Da ecodibergamo.it