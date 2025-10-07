Green Building Council Italia | l’Associazione si apre a studenti e professionisti
(Adnkronos) – Una giornata di profonda trasformazione per il Green Building Council Italia (GBC Italia). L'assemblea straordinaria dell'associazione ha approvato, con una larghissima maggioranza, il nuovo Statuto, testo che è il culmine di oltre un anno e mezzo di confronto interno e lavoro preparatorio. La riforma è destinata a incidere significativamente sulla governance e sulla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: green - building
Edilizia e green building materials, entro il 2030 il futuro si costruirà in verde
Green Building Conference & EXPO 2025 L’evento per chi costruisce futuro sostenibile 15–16 ottobre M9 Mestre Venezia Iscriviti ora su https://gbce.vegbc.org Programma dettagliato https://ordineingegnerivenezia.org/2025/10/06/green-building-confe - facebook.com Vai su Facebook
& 15 - 16 ottobre Museo M9 | Venezia Mestre https://gbcitalia.org/.../green-building-conference-expo.../… Iscriviti all'evento https://gbce.vegbc.org/iscrizioni2025/ Una due giorni di convegni, workshop - X Vai su X
Green Building Council Italia: l'Associazione si apre a studenti e professionisti - Riforma storica del Green Building Council Italia: introdotta la figura del Direttore Generale e nuove categorie di soci ... Lo riporta adnkronos.com
Green Building Council Italia approva il nuovo Statuto - – Giornata di svolta per il Green Building Council Italia, che ha approvato con una larghissima maggioranza il nuovo Statuto dell’associazione. askanews.it scrive