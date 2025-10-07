Green Building Council Italia | l’Associazione si apre a studenti e professionisti

(Adnkronos) – Una giornata di profonda trasformazione per il Green Building Council Italia (GBC Italia). L'assemblea straordinaria dell'associazione ha approvato, con una larghissima maggioranza, il nuovo Statuto, testo che è il culmine di oltre un anno e mezzo di confronto interno e lavoro preparatorio. La riforma è destinata a incidere significativamente sulla governance e sulla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com