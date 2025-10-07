ABBONATI A DAYITALIANEWS La prevenzione della guida in stato di ebbrezza rappresenta, tra gli altri, un obiettivo delle attività di controllo del territorio condotte dai Carabinieri, soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana, quando il rischio di comportamenti pericolosi alla guida aumenta sensibilmente. L’assunzione di alcol, infatti, compromette gravemente i riflessi, la percezione del pericolo e la capacità di reazione, trasformando ogni manovra su strada in una potenziale tragedia. È in quest’ottica che i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un giovane di 23 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gravina di Catania, alla guida ubriaco: i Carabinieri lo denunciano e gli ritirano la patente