Grave infortunio sul lavoro in Costiera | Andrea Misson è stato operato d' urgenza

Andrea Misson, l'operaio di 21 anni che ieri pomeriggio a Trieste è rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara dopo essere stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Giovane carnico infortunato sul lavoro a Trieste, è gravissimo - I fatti sono avvenuti oggi ottobre poco dopo le 16: il ragazzo era a lavoro in un cantiere lungo la costiera. Da udinetoday.it

Operaio precipita da 5 metri durante il lavoro sulla Strada Costiera di Trieste: è grave - Operaio ferito in un incidente sul lavoro sulla Strada Costiera di Trieste: soccorso dai Vigili del fuoco e trasportato in elicottero all’ospedale. Segnala nordest24.it