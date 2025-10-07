Grave infortunio sul lavoro in Costiera | Andrea Misson è stato operato d' urgenza

Triesteprima.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Misson, l'operaio di 21 anni che ieri pomeriggio a Trieste è rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara dopo essere stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

